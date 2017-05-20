У результаті нападу на авіабазу в Лівії загинула 141 людина

Приблизно 141 особу було вбито під час нападу на авіабазу на півдні Лівії. Таке повідомлення надійшло від представника Лівійської національної армії Ахмеда аль-Місмарі. За його словами, зі 141 загиблого 103 людини є військовослужбовцями. Однак жертви є і серед цивільних, передає Укрінформ.

Напад, згідно з повідомленням, сталася у четвер, 18 травня. Військові були атаковані загоном, відомим як Третя сила з міста Місрата на північному заході Лівії. Раніше це угруповання контролювало базу Брак аль-Шаті і номінально є союзником уряду національної угоди в Тріполі, який підтримує ООН.

Представник Третьої сили заявив місцевому телебаченню, що вбиті були ті, хто був озброєний.

У правозахисній організації Human Rights Watch, що посилається на представників медичних служб, свідків, а також на відео- і фотоматеріали, повідомили, що атакувальники вбивали бійців Лівійської народної армії пострілом у голову. Правозахисники зазначили, що такі дії можна розцінити як акт кари.

Посол Лівії в ООН Мартін Коблер назвав атаку на базу безпричинною і жахливою і заявив, що це «не повинно підштовхнути (Лівію) до глибокого і затяжного конфлікту».

Прем'єр-міністр уряду національного угоди Фаїз Сарадж заявив, що він відстороняє міністра оборони Лівії Махді аль-Баргхаті і командувача Третьою силою Джамала Траікі до того часу, поки не буде визначено, хто несе відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Він наголосив, що не віддавав наказу про атаку міністерству оборони і закликав до припинення вогню між ворогуючими сторонами.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі восени 2011 року Лівія поринула в громадянське протистояння між багатьма збройними угрупованнями, передає DW. У березні 2017 року лівійські воєнізовані угруповання, які підтримують уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сарраджем, та його противники, які підтримують невизнаний уряд національного порятунку, погодились припинити вогонь у столиці держави Тріполі.