У Слов’янському районі відкрили першу на Донеччині опорну школу

У селищі міського типу Билбасівка, що на Донеччині, відкрили першу опорну школу, одну із найкращих і найсучасніших в Україні.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський.

"Відкрили сьогодні в Билбасівці першу опорну школу. На відкриття приїхали народні депутати-члени бюджетного комітету ВР на чолі з головою комітету Андрієм Павелком. На відкриття також приїхав командувач АТО, генерал-лейтенант Олександр Сирський. Класна школа вийшла! Але якби щодва тижня не приїжджав і не стимулював усіх до роботи чарівними пєндєлями - будували б ще до нового року. Сьогодні це точно одна із найкращих і найсучасніших шкіл України - 12 інтерактивних дошок, 2 мультимедійні комплекси, 2 лінгафонні кабінети, 2 компютерні класи, цифрові кабінети фізики, хімії, біології, інформатики...", - написав глава області.

Він додав, що зараз залишилось в Билбасівці ще обладнати територію школи, облаштувати спортивні майданчики і поле із штучним покриттям.