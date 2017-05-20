У Сумах відзначають День вуличної музики у межах святкування Дня Європи

Сьогодні у Сумах відзначають День вуличної музики. Свято відбуватиметься у межах заходів, присвячених Дню Європи. Напередодні проект став одним із конкурсу міських програм, реалізацію яких фінансово підтримують коштами із міського бюджету-2017, передає Укрінформ.

"День вуличної музики" проводиться з метою її популяризації, єднання містян довкола неї. Проведення таких фестивалів сприятиме залученню людей до Сум. Я вірю, що з часом може бути так, що люди будуть приїжджати до нас спеціально для того, щоб побувати на такому фестивалі, і це сприятиме розвитку нашого міста”, - зазначив, анонсуючи подію, організатор заходу Кирило Бурлака.

Розпочнеться захід о 12.00 біля символу Сум Альтанки. Наступними локаціями, де по черзі для сумчан та гостей міста гратимуть запрошені музиканти, стануть пам’ятник цукру на Покровській площі (о 15.00) та майданчик ТРЦ "Мануфактура" ( о 17.30). На останній музика лунатиме до 23.00.