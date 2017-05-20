У Житомирі встановили меморіальну дошку Леху Качинському

У центрі Житомира на фасаді будівлі місцевої прокуратури встановили меморіальну дошку польському президентові Леху Качинському, що загинув в авіакатастрофі під Смоленськом у квітні 2010 року.
Про це повідомляє Укрінформ.
"У Житомирі проживає одна із найбільших польських громад в Україні. На сьогодні в нашого міста склалися доволі тісні відносини із польськими містами-побратимами – Плоцьком і Битомом. Лех Качинський – це постать світового рівня. Він доклав чимало зусиль, аби відстояти Україну під час російської агресії, він був другом України. Відкривши пам’ятну дошку та перейменувавши одну з центральних вулиць на його честь, ми висловлюємо заразом і вдячність Польщі за підтримку", – сказав міський голова Сергій Сухомлин.
Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, який був присутній на заході, зауважив, що Житомир став другим містом, де встановлено пам'ятну дошку Качинському. Одна вже є в Одесі.
Віце-спікер Сейму Республіки Польща Рішард Терлецький зазначив, що Качинський був одним із небагатьох сучасних європейських лідерів, які відкрито виступали проти теорії перебування України в тіні російського впливу.
"Україна дійсно могла розраховувати на Леха Качинського, як можна розраховувати на вірного друга. Це була насправді щира і глибока дружба, дружба, яка виростала як з минулого, так і з сьогодення. Її формували спільні традиції, історичний досвід та бачення ролі, яку наші держави разом з іншими країнами можуть відігравати не тільки у центральній та східній Європі, а й на всьому континенті. Він (Качинський. - Ред.) прагнув ліквідувати наслідки ялтинського порядку і розширити сферу свободи", – сказав Терлецький.