Україна запровадила антидемпінгове мито на російський шоколад

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі запровадила антидемпінгове мито для шоколадних виробів з Росії терміном на 5 років.

Відповідне рішення опубліковано у газеті "Урядовий кур'єр".

"Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару з Російської Федерації ... у розмірі 31,33%", - йдеться у рішенні.

Як встановила комісія, упродовж 2013-2015 років демпінговий імпорт в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, які були нижчими за ціни національного товаровиробника та перешкоджали значному зростанню цін на подібний товар, що мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту. Це завдало істотної шкоди національному виробнику. Зокрема, на 7,63% скоротилися обсяги виробництва, на 20,85% зменшилися обсяги продажу на внутрішньому ринку України. Фінансові результати від продажу товару на внутрішньому ринку значно погіршилися - на 63,36%, водночас на 26,42% впала рентабельність реалізації продукції на внутрішньому ринку. Скоротилося використання виробничих потужностей (на 6,07%) та кількість працівників, задіяних у виробництві товару (на 11,06%). Натомість залишки на складах зросли на 23,77%.

Таким чином, комісія зробила висновок, що національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.

Згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, мито буде застосовуватися до таких товарів: шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао, в брикетах, пластинках або плитках, з начинкою, масою нетто до 2 кг; шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які містять алкоголь; шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, що не містять алкоголь; кондитерські вироби з цукру та їх замінники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао.

Рішення комісії набуде чинності через 30 днів після опублікування.