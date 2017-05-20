Українські діячі повинні брати участь у культурних проектах Європи, - Мінгареллі

Україна має дати змогу своїм діячам брати участь у культурних європейських проектах. Про це під час публічної дискусії "Культурна дипломатія: шляхи до порозуміння" в рамках Днів Європи-2017 заявив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, передає УНН.

"Ви маєте створити такі умови, щоб українські культурні діячі мали змогу брати участь у креативних культурних проектах Європи. Ви маєте потенціал", - зазначив Мінгареллі, додавши, що в Україні ресурси на розвиток культури майже не виділяються.

"Немає сумнівів, що Україна залишається невідомою Західній Європі", - сказав він.

Посол ЄС зазначив, що в історії було багато намагань створити негативний імідж України на міжнародній арені.

"І я маю на увазі ваших сусідів зараз", - заявив Мінгареллі.

Він зазначив, що зацікавлений у розвитку співпраці України з іншими країнами Європи.