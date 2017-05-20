Український програміст створив додаток, що дозволяє слухати музику у Facebook

Український програміст Дмитро Андрєєв створив плагін, який дозволяє прослуховувати музику у Facebook.

"Можна довго нити з приводу супер-зручного (немає) плеєра ВКонтакте, а можна за пару годин інтегрувати куди більш класний і легальний плеєр у Facebook", - написав Він на своїй сторінці в соцмережі.

Плагін Facebook Spotifier дозволяє слухати музику з особистого облікового запису Spotify прямо в Facebook. Відповідно, для цього спочатку потрібно створити сторінку в Spotify. Для тих, хто ностальгує за заблокованим ВКонтакте, є опція, яка дозволяє зробити інтерфейс Facebook більш схожим на інтерфейс ВК.

Додаток поки працює тільки в браузері Google Chrome, але розробник обіцяє, що найближчим часом воно буде доступно для Firefox і Opera.