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Фредерік Жоліо-Кюрі, французький фізик і громадський діяч

В Італії зробили обов'язковими щеплення для дітей дошкільного віку

20 травня, 2017 - 13:07

Уряд Італії постановив, що перед тим, як піти до школи, діти повинні отримати щеплення від 12 поширених хвороб.

Про це повідомляє ВВС.

В Італії в цьому році зафіксовано майже в три рази більше випадків захворювання на кір, ніж за весь 2016 рік.

Прем'єр-міністр Паоло Джентілоні заявив про зниження кількості щеплень у дітей, частково через "поширення антинаукових теорій".

Якщо дітей не вакцинують до 6 років, коли вони йдуть до школи, батьки платитимуть штраф. "Ми посилаємо громадськості дуже сильний сигнал", - заявила міністр охорони здоров'я Беатріче Лоренцін.

Кількість дворічних дітей, прищеплених від кору, в Італії зменшилася до менш ніж 80%. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує підтримувати цей показник на рівні у 95%.

 
              
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