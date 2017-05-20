Віце-президент Афганістану покинув країну і вилетів до Туреччини

Абдул Рашид Дустум, перший віце-президент Афганістану, за повідомленням офіційних осіб країни покинув країну і вилетів до Туреччини. Прес-секретар партії Дустума «Джунбіш» підтвердив виїзд віце-президента за межі країни, але вказав, що той повернеться після отримання медичної допомоги в Туреччині. Жодної інформації щодо стану здоров’я Дустума немає. Повідомлення про можливу його втечу з Афганістану з’явилися на тлі розгляду звинувачень про те, що його прихильники були причетні до минулорічного викрадення і зловживань стосовно політичного суперника Ахмада Ішчі, передає Радіо Свобода.

Звинувачення призвели до закликів як всередині країни, так і з боку міжнародної спільноти, розслідувати відповідні факти. В оточенні віце-президента назвали спекуляціями повідомлення, що Дустум збирається на заслання.

«Генерал Дустум ніколи не покине країну, а залишиться поруч зі своїм народом у важкі часи», – заявив прес-секретар його партії Башид Ахмад Тайандж.

Афганський уряд не коментував майбутнє Дустума чи його відставку через можливу причетність до викрадення. Він не був офіційно звинувачений у скоєнні якогось злочину за справою про утримання в 2016 році Ахмада Ішчі, який заявив, що був викрадений силовиками Дустума, побитий і зазнав сексуальної наруги, перш ніж його звільнили через декілька днів.

Президента Афганістану Ашрафа Гані різко розкритикували, коли він обрав Дустума своїм віце-президентом напередодні президентських виборів 2014 року, на яких він переміг.

Нагадаємо, недавно група озброєних напала на державний телеканал в Афганістані.