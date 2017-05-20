В'їзд до України заборонено майже 40 російським артистам, - ДПСУ

Близько 40 російським артистам заборонено в’їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму на порушення українського законодавства.

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко, передає "Радіо Свобода".

"Що стосується артистів та інших публічних діячів з Росії, які відвідували Крим, на сьогодні ми виявили близько 40 осіб. Ми дуже вдячні за допомогу, яку нам надають небайдужі громадяни України та правоохоронні органи", – сказав Назаренко.

Очільник ДПСУ уточнив, що йдеться про заборону в'їзду до України на 3 роки.

За словами Назаренка, у 2016 році в’їзд в Україну було заборонено загалом 5,4 тис. іноземців, з них понад 1,2 тис. є громадянами Росії. Цьогоріч загальна кількість заборон на в’їзд сягнула вже 2,5 тис., 616 із яких стосуються громадян Росії.