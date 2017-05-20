З 23 травня Черкащина може залишитись без електропостачання через безстроковий страйк енергетиків

Трудовий колектив ПАТ «Черкасиобленерго» не отримує заробітну плату з січня 2017 року. Ситуація в колективі та Товаристві в цілому — критична та вкрай дестабілізована. Мітинги, мирні пікети, звернення до всіх державних галузевих інстанцій, на жаль, не дають результату, а потреби і вимоги простих людей залишаються не почутими та проігнорованими. У майже чотирьох тисячного колективу енергетичної компанії вже не залишилося інших важелів відстояти своє право на отримання заробленої заробітної плати. Психоемоційний, фізіологічний та моральний стан працівників не дає змогу належним чином виконувати функціональні обов’язки. Про це інформують на сайті ПАТ «Черкасиобленерго».

Станом на 15.05.2017 року в більшості відокремлених структурних підрозділах були проведені збори трудових колективів, в результаті яких рішення про вступ у страйк з 23 травня 2017 року підтримано:

· Городищенським РЕМ

· Звенигородським РЕМ

· Золотоніським РЕМ

· Катеринопільським РЕМ

· Корсунь-Шевченківським РЕМ

· Монастирищенським РЕМ

· Тальнівським РЕМ

· Христинівським РЕМ

· Чорнобаївським РЕМ

· Шполянським РЕМ

Інші відокремлені структурні підрозділи ПАТ «Черкасиобленерго» згідно чинного законодавства розглядають питання вступу в страйк.

Колектив Черкаського міського РЕМУ перебуває в стані страйку з 26 квітня 2017 року.

Також 15 травня відбулися збори трудового колективу апарату управління ПАТ «Черкасиобленерго», в результаті яких працівниками прийнято рішення про оголошення з 23.05.2017 року безстрокового страйку, в ході якого 23.05.2017 року буде проведено одноденний попереджувальний страйк, а подальші страйкові дії визначатимуться страйковим комітетом за погодженням з трудовим колективом.

В кожному відокремленому структурному підрозділі Товариства створені страйкові комітети, які виконуватимуть функції органу управління персоналом відповідного підрозділу на час тривалості страйкових дій.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», на період страйку роботодавець, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування і орган (особа), що очолює страйк, зобов’язані вжити необхідних заходів до забезпечення під час страйку життєздатності підприємства, збереження майна, додержання законності та громадського порядку, недопущення загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу.

Всі роботи, в тому числі і невідкладні будуть виконуватися за погодженням із страйковим комітетом відповідного структурного підрозділу.

Працівники ПАТ «Черкасиобленерго», просять вибачення у споживачів, жителів області за ті незручності, які можуть виникати з питань електропостачання. На період страйку всі можливі дії енергетиків будуть спрямовані лише для запобігання виникнення небезпечних ситуацій та недопущення ураження електричним струмом населення.

Працівники підприємства наголошують, що колективні страйкові дії – це останній із усіх попередньо випробуваних засобів, спрямованих на відстояння власних професійних прав та людської гідності. Мета та вимога страйку – виплата чотирьохмісячної заборгованості по заробітній платі, своєчасна її виплата в подальшому, а також створення нормальних умов праці та надання можливості виконувати свої функціональні обов’язки.