З початку доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ, 5 військових поранені

З початку доби, станом на 18 годину, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. 5 українських військовослужбовців зазнали поранень, передає прес-центр штабу АТО.

Так, проросійські озброєні бандформування обстрілювали позиції ЗС України в районі Широкиного та Лебединського з великокаліберних кулеметів та менш потужної стрілецької зброї. По одному з опорних пунктів біля Водяного вели вогонь з гранатометів різних систем.

На донецькому напрямку найбільш активно незаконні збройні формування використовували зброю у передмісті Авдіївки. Зранку бойовики обстріляли оборонні укріплення ЗСУ на цій ділянці лінії зіткнення із 120-мм мінометів. А вже опівдні вдарили із артилерійських систем калібру 122 мм.Окрім того, бойовики час від часу вели вогонь по українських воїнах, котрі обороняють це місто, зі стрілецької зброї та гранатометів.

На Світлодарській дузі знову обстрілювали укріплення біля Новолуганського з озброєння БМП. Західніше, біля Зайцевого, били з 82-мм мінометів. А неподалік Верхньоторецького здійснили обстріл позиції сил АТО з великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку російсько-терористичні війська із артилерійських систем калібру 152 мм та 120-мм мінометів вели вогонь по опорних пунктах ЗС України в районі Троїцького та Новозванівки. Біля Станиці Луганської відкривали вогонь в бік позицій АТО з великокаліберних кулеметів.

Повідомляється, що ситуація вздовж усієї лінії розмежування перебуває під повним контролем підрозділів ЗСУ.