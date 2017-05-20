За добу бойовики 55 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, поранено 4 бійців ЗСУ

За останню добу бойовики 55 раз обстріляли позиції сил АТО на Донбасі забороненого артилерійського озброєння. В результаті обстрілу четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Так, на Приморському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Зокрема, ввечері, використовуючи заборонені міномети калібру 120 мм, бойовики обстрілювали наші позиції в районі Широкиного та Гнутового. Також опорні пункти біля Широкиного й Бердянського знову опинились під ворожим вогнем з 122-мм артилерійських систем. Окрім того, противник з гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Водяного, Павлополя, Новогригорівки та ще низки населених пунктів. В районі Мар'їнки та Красногорівки незаконні збройні формування вели вогонь з 82-мм мінометів та легшого озброєння. Одна з ворожих мін калібру 82 мм знову влучила у житловий квартал Красногорівки. На щастя, руйнувань та постраждалих серед цивільних осіб немає.

На Донецькому напрямку бойовики 16 разів використовували зброю проти українських захисників. Найскладнішою ситуація залишається у південному та східному передмісті Авдіївки. З настанням сутінок бойовики обстрілювали українських воїнів на цій ділянці фронту з 120-мм та 82-мм мінометів, а також стрілецької зброї та гранатометів. Північно-східніше, в районі Верхньоторецького, противник бив по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі вчергове з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворогом були обстріляні наші воїни, котрі тримають оборону неподалік Луганського.

На Луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї, зокрема й з використанням важкого артилерійського озброєння та реактивних систем залпового вогню. Так, пізно ввечері незаконні збройні формування здійснили обстріли опорних пунктів сил АТО біля Троїцького з РСЗВ Град, 152- та 122-мм артилерійських систем. Також зі ствольної артилерії калібру 122 мм противник бив по наших позиціях в районі Новоолександрівки. А з 120- та 82-мм мінометів - неподалік Новозванівки та Попасної. Ворожі обстріли зі стрілецької зброї й гранатометів також відбулись біля Валуйського, Кримського та Станиці Луганської.