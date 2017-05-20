Житомир приєднався до відзначення Днів Європи в Україні

На святкування Днів Європи до житомирян приїхали запрошені офіційні делегації з міст Кутаїсі (Грузія), Монтана (Болгарія), Плоцьк та Битом (Республіка Польща), Надзвичайний і Повноважний Посол Словенії в Україні Наташа Прах. У п’ятницю у Домі української культури вони стали учасниками офіційного прийому, організованого керівництвом міста. Того ж дня на майдані імені С.П. Корольова жителів Житомира і гостей запросили на концерт, під час якого виступали артисти Сілезької опери (Республіка Польща) у супроводі Симфонічного оркестру «Lords of the Sound» (м. Київ), Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги, гурт «G-ART #всепоцимбалах», виконуючи світові рокові хіти на українських народних інструментах.

У суботу, 20 травня, відзначення Днів Європи продовжилося, відтак відбулося ряд культурно-мистецьких і офіційних заходів. Зокрема, на фасаді будинку по вулиці Леха Качинського, 2 відкрили меморіальну дошку загиблому в авіакатастрофі Президентові Польщі Леху Качинському. Участь у цьому заході взяли Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова Житомирської облради Володимир Ширма, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. А також - віце-спікер Сейму Республіки Польща Ришард Терлецький, Міністр Канцелярії Президента Республіки Польща Адам Квятковський, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща Ян Пєкло, Консул Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак і інші високоповажні гості. На мітингу з нагоди відкриття пам’ятної дошки говорили про Леха Качинського як про вірного друга України, який став її адвокатом у європейській спільноті. Житомир, де проживає одна із найбільших польських спільнот в Україні, високо цінує цю особистість світового рівня, і висловлює повагу Леху Качинському і польському народу, - йшлося у виступах промовців.

Цього ж дня відбулося урочисте відкриття Центру розвитку місцевого самоврядування. Основною метою Центру є підтримки розвитку місцевого самоврядування та місцевих громад. Тут громади зможуть і отримувати знання щодо подальшого розвитку, і матимуть місце для спілкування.

На вулиці Михайлівській, починаючи з 11 години, розпочався культурно-мистецький фестиваль національних товариств. Чехи, поляки, вірмени, німці та представники інших національностей, які проживають на території Житомирської області, підготували яскраві презентації своїх товариств, була можливість переглянути і захоплюючу концертну програму за їх участі.

А о 14 годині там же, на одній з локацій на Михайлівській , житомирян запросили на публічну дискусію на тему "Європейські цінності. Досвід добросусідства". З жителями і гостями міста про європейські цінності, про досвід та перспективи українсько-польсько-грузинських відносин говорили Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, Звіяд Джавахалія, голова адміністрації міста Кутаїсі (Грузія), Станіслав Станоєв, віце-мер міста Монтана (Болгарія), Роберт Дедерко, віце-мер міста Битом (Республіка Польща), Гжегош Левіцькі, депутат муніципалітету міста Плоцьк (Республіка Польща), Томаш Сакевич, редактор видання «Газета Польська» , Пшемислав Журавський-Граєвський, професор, політолог, радник міністра закордонних справ Республіки Польща.

Завершується ж відзначення Днів Європи ІV Житомирським джаз-фестивалем "Jazzomir" на Замковій горі.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора