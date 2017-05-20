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Житомир приєднався до відзначення Днів Європи в Україні

20 травня, 2017 - 21:07
Фото Оксани Климчук

На святкування Днів Європи до житомирян приїхали запрошені офіційні делегації з міст Кутаїсі (Грузія), Монтана (Болгарія), Плоцьк та Битом (Республіка Польща), Надзвичайний і Повноважний Посол Словенії в Україні Наташа Прах. У п’ятницю  у Домі української культури вони стали учасниками  офіційного прийому, організованого керівництвом міста. Того ж дня на майдані імені С.П. Корольова жителів Житомира  і гостей   запросили на концерт, під час якого виступали  артисти Сілезької опери (Республіка Польща) у супроводі Симфонічного оркестру «Lords of the Sound» (м. Київ), Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги, гурт «G-ART #всепоцимбалах», виконуючи світові рокові хіти на українських народних інструментах.

У суботу, 20 травня, відзначення Днів Європи продовжилося, відтак відбулося ряд культурно-мистецьких і офіційних заходів. Зокрема, на фасаді будинку по вулиці Леха Качинського, 2 відкрили меморіальну дошку загиблому в авіакатастрофі Президентові Польщі Леху Качинському. Участь у  цьому заході взяли Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, голова Житомирської ОДА Ігор Гундич, голова Житомирської облради Володимир Ширма, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. А також - віце-спікер Сейму Республіки Польща  Ришард Терлецький, Міністр Канцелярії Президента Республіки Польща Адам Квятковський, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща  Ян Пєкло, Консул Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці Томаш Олейнічак і інші високоповажні гості. На мітингу з нагоди відкриття пам’ятної дошки говорили про Леха Качинського  як про вірного друга України,  який став її адвокатом у європейській спільноті.  Житомир, де проживає одна із найбільших польських спільнот в Україні, високо цінує  цю особистість світового рівня, і висловлює повагу Леху Качинському і польському народу, - йшлося у виступах промовців.

Цього ж дня відбулося урочисте відкриття Центру розвитку місцевого самоврядування. Основною метою  Центру є  підтримки розвитку місцевого самоврядування та місцевих громад. Тут громади зможуть і отримувати знання щодо подальшого розвитку, і матимуть місце для спілкування.

На вулиці Михайлівській, починаючи з 11 години, розпочався культурно-мистецький фестиваль національних товариств. Чехи, поляки, вірмени, німці та представники інших національностей, які проживають на території Житомирської області, підготували  яскраві презентації своїх товариств, була можливість переглянути і захоплюючу концертну програму за їх участі.

А о 14 годині там же, на одній з локацій на  Михайлівській , житомирян запросили  на публічну дискусію на тему "Європейські цінності. Досвід добросусідства". З жителями і гостями міста про європейські цінності, про досвід та перспективи  українсько-польсько-грузинських відносин говорили  Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова, Звіяд Джавахалія, голова адміністрації міста Кутаїсі (Грузія), Станіслав Станоєв, віце-мер міста Монтана (Болгарія), Роберт Дедерко, віце-мер міста Битом (Республіка Польща), Гжегош Левіцькі, депутат муніципалітету міста Плоцьк (Республіка Польща), Томаш Сакевич, редактор видання «Газета Польська» , Пшемислав Журавський-Граєвський, професор, політолог, радник міністра закордонних справ Республіки Польща.

Завершується ж відзначення Днів Європи ІV Житомирським джаз-фестивалем "Jazzomir" на Замковій горі.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора

Джерело: День
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