Звільнений директор ФБР свідчитиме проти Трампа щодо зв’язків останнього із РФ

Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі погодився свідчити перед комітетом Сенату з питань розвідки щодо зв'язків команди президента США із Росією. Таку заяву колишній службовець держапарату США зробив у п'ятницю, 19 травня. Зазначимо, комітет розслідує можливий вплив Росії на перебіг передвиборчої кампанії в США у 2016, передає Deutsche-Welle.

Заява затьмарила заплановану на цей же день подорож Трампа до Саудівської Аравії. Саме зі скандалом навколо можливих зв'язків його виборчого штабу з РФ пов'язують звільнення Трампом Комі, адже ФБР проводило відповідне розслідування.

У той же час американське видання The New York Times повідомило, що Трамп буцімто коментував звільнення Комі під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Вашингтоні. За даними видання, американський президент скаржився, що це звільнення прибрало "великий тиск", який він відчував. "Я відчував великий тиск через Росію. Тепер його нема", - цитує газета Трампа. Він додав: "Я не під слідством". Щодо Комі Трамп зазначив, що він був "божевільним, абсолютним психом".

Згідно з останніми опитуваннями, рівень невдоволення американців Трампом є найвищим за весь час з моменту його приходу до влади. 56 відсотків опитаних заявили, що невдоволені політикою президента. 38 відсотків висловили свою підтримку його курсу. Опитування проводилося компанією Ipsos на замовлення інформагенції Reuters.