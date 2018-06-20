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Денісова: Стан здоров’я Сенцова викликає серйозні побоювання

20 червня, 2018 - 16:36
Фото з архіву "Дня"

Перешкоджання візиту до Олега Сенцова викликає обґрунтовані побоювання щодо стану його здоров’я. Про це заявила Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова, передає УНН.

"В черговий раз звертаюсь до Вас щодо захисту прав громадянина України Олега Сенцова. Тривале перешкоджання відвіданню Олега Сенцова мною, як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, і працівниками консульських установ України викликає обґрунтовані побоювання щодо стану здоров’я даного громадянина України. При цьому, українській стороні не надаються документальні свідчення задовільного самопочуття Олега Сенцова", — йдеться у зверненні.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова звернулась до Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з проханням посприяти звільненню Олега Сенцова від відбування покарання з гуманітарних причин, попросила посприяти їй також у відвідуванні політв'язнів Володимира Балуха, Олександра Кольченка та Станіслава Клиха, а також звернутися із відповідним проханням до президента РФ. 

20 червня омбудсмен Людмила Денісова також звернулась до МКЧХ з проханням відвідати Олега Сенцова та інших голодуючих українських політв’язнів.

Джерело: УНН

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