Дослідники виявили комп'ютерний вірус, пов'язаний з початком ЧС-2018

Дослідники з компані Check Point відкрили нову схему зараження комп'ютерів, пов'язану з початком Чемпіонату світу з футболу 2018. Кіберзлочинці розсилають заражений файл під видом розкладу ігор та турнірній таблиці, повідомляється на офіційному сайті Check Point, передає "Новое время".

При відкритті додаток використовує варіант шкідливого ПЗ під назвою DownloaderGuide, відомий завантажувач потенційно небажаних програм, який найчастіше використовується в якості установника для таких додатків, як панелі інструментів, рекламне ПЗ або системні оптимізатори.

Дослідники Check Point виявили, що в цілому кампанія включає дев'ять різних виконуваних файлів, всі з яких були відправлені по електронній пошті з використанням теми: "World_Cup_2018_Schedule_and_Scoresheet_V1.86_CB-DL-Manager". Перше повідомлення про зараження надійшло 30 травня 2018 року, а піку активність злочинців досягла зі стартом чемпіонату світу.

"Події, які привертають велику кількість людей, - відмінна можливість для кіберзлочинців, щоб запустити шкідливу кампанію. Зловмисники роблять ставку на те, що через галас навколо Чемпіонату світу співробітники компаній втрачають пильність і відкривають підозрілі листи і вкладення", - пояснює Майя Хоровіц, керівник групи Threat Intelligence компанії Check Point Software Technologies.

Користувачів закликають оновлювати програмне забезпечення, остерігатися підроблених веб-сайтів і електронних листів від невідомих відправників. Зокрема, кібер-злочинці, швидше за все, "відправлять безліч фішингових листів під час турніру, пропонуючи ряд безкоштовних пропозицій або записів на розіграш квитків на матч". Окремо експерти просять остерігатися публічних точок Wi-Fi.

"На додаток до цього, організації повинні також вжити заходів для забезпечення того, щоб фішингові листи не потрапляли в поштові скриньки в першу чергу. Це повинно включати використання багаторівневої стратегії кібербезпеки, яка захищає як від відомих шкідливих програм, так і від нових загроз", - наголосили в Check Point.