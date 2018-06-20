Кабмін схвалив план боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці

Кабінет міністрів ухвалив презентований Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом план боротьби з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду у середу, повідомляє Укрінформ.

«За цей рік з'явилися нові схеми, за які треба жорстоко карати. Сьогодні презентую чіткий план дій, і лідируюча роль належить МВС, ДФС, Національній поліції», - сказав глава уряду.

Гройсман навів приклади таких корупційних схем. «Перша схема - оформлення транспортних засобів як порожніх. Наприклад, мікроавтобус забитий коштовним товаром, а його за змови структур, які задіяні у митному оформленні та супроводженні товарів, оформлюють як порожній, тобто 0 гривень потрапляє до бюджету. Друга схема - так звані «піджаки»: коли фура коштовного товару перевозиться фізособами по нормі на кожну, не сплачуючи належних податків», - сказав він.

Премєр-міністр також назвав такі схеми, як підроблення документів на дорогі товари, внаслідок чого їх перевозять як низьковартісні, використання офшорних компаній для повернення конфіскованого на митниці товару та «чорна контрабанда» через лісополоси, незаконне ввезення нафтопродуктів на територію України.

«Ще одна схема - шостий метод розрахунку митної вартості. Тобто, є п'ять методів розрахунку митної вартості, а шостий - інший, невизначений, і його часто використовують для того, щоб приховати контрабанду», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що всі ці схеми будуть ліквідовані за умови належної роботи правоохороних органів.

«Я хотів би, щоб кожен, хто взяв хоча би гривню від цих оборудок, був затриманий і арештований», - наголосив Прем'єр-міністр.

Раніше глава уряду повідомляв, що Кабмін спільно з Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Державною фіскальною службою, Службою безпеки України напрацювали план дій, спрямований на ефективну боротьбу з контрабандою та тіньовими схемами на митниці.