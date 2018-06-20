Кличко підписав з Visa угоду про створення інноваційних міських проектів

Київська міська державна адміністрація підписала з компанією Visa угоду про партнерство та співробітництво. Від КМДА документ підписав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє прес-служба КМДА.

"Ми підписуємо цю угоду про партнерство та співробітництво між компанією Visa та Київською міською державною адміністрацію. А вже завтра наші команди розпочнуть спільну роботу над упровадженням нових сервісів і створенням інноваційних міських проектів", - заявив Кличко під час церемонії підписання документа.

Міський голова нагадав, що вже понад три роки столична влада активно розбудовує цифрову міську інфраструктуру, запроваджуючи систему технологічного управління містом KYIV Smart City. І безготівкові платежі – один з важливих напрямів цієї роботи.

"Сьогодні кияни можуть оплачувати безконтактно прохід у метро. А також здійснювати розрахунки за допомогою технологій PayPass, Google Pay, Apple Pay. Київ став 5-м містом у світі, яке запровадило прохід у метро за допомогою безконтактних платіжних карток", - зауважив Кличко.

Також кияни мають можливість здійснювати безготівкову оплату за комунальні послуги. Понад 300 тис. мешканців міста сплачують за послуги ЖКГ онлайн - через електронні сервіси та мобільні додатки.

"І це тільки початок. Адже ми постійно розвиваємо проекти Smart City, які поліпшують комфорт, безпеку та якість життя киян. Саме тому для нас є важливою співпраця з компанією Visa - одним з найбільших світових провайдерів електронних фінансових послуг. Адже це дає нам нові можливості для розбудови системи безготівкових розрахунків у місті", - наголосив Кличко.

Своєю чергою в. о. голови регіону СНД і Південно-Східної Європи компанії Visa Дмитро Крепак зазначив, що компанія зацікавлена працювати в столиці України, та розповів про напрями діяльності, які буде впроваджено в місті.

"Ми підтримуємо місто Київ у прагненні втілювати нові технології та покращувати якість життя громадян. Наша компанія має великий досвід у впровадженні великих програм у європейських столицях. Прикладом може бути Лондон. Там до 50% операцій розрахунків у транспорті відбувається безготівковим шляхом", - зазначив Крепак.

Віталій Кличко пояснив, що столична влада підтримує перехід на електронні платежі, адже це дасть можливість економити час, зменшити махінації при оплаті, забезпечити прозорість і контроль за надходженнями і витратами міського бюджету. Саме тому місто виходить на новий етап розвитку інфраструктури безготівкових платежів у межах програми Сashless Сity.

"Безготівкове місто отримує більше податкових надходжень, адже ми виводимо економіку з тіні. Ми також можемо отримувати дані, які дадуть можливість дізнатися більше про потреби громадян і створювати ті сервіси, які їм потрібні, - сказав Кличко. - Місто без готівки - це і зменшення витрат на управління грошовими коштами. Це ефективні управлінські процеси. І найголовніше - це підвищення якості життя громадян".