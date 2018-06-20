Колишньому президенту Філіппін оголосили підозру в корупції

Колишньому президенту Філіппін Бенігно Акіно оголосили підозру через переведення 1,67 мільярда доларів США з державних фондів у програму, яку Верховний суд пізніше визнав неконституційною. Про це повідомляє Aljazeera із посиланням на спецпрокуратуру, яка веде розслідування, передає "Укрінформ".

"Колишньому президенту Філіппін Бенігно Акіно оголосили підозру через його рішення про переведення 1,67 мільярда доларів США з державних фондів на програму, яку Верховний суд пізніше визнав неконституційною", - йдеться у повідомленні.

За словами спецпрокурорів, Акіно відповідальний за "незаконний розподіл" коштів для проектів, які не були схвалені філіппінським Конгресом.

Зазначається, що розподіл коштів збігся з періодом, коли Акіно шукав підтримку серед депутатів для оголошення імпічменту голові Верховного суду Філіппін, якого пізніше Сенат визнав винним у недекларуванні власних активів.

У 2014 році Верховний суд Філіппін визнав рішення Акіно про переведення коштів неконституційним.