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Комітет ВРУ підтримав перейменування двох областей, - В’ятрович

20 червня, 2018 - 16:52
Фото з архіву "Дня"

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську та Кіровоградську області. Про це у середу, 20 червня, повідомив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у Facebook.

"Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку. Декомунізацію не спинити", — написав В’ятрович.

Нагадаємо, у травні в парламенті були зареєстровані законопроекти про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Джерело: День

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