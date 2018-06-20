КСУ схвалив законопроект Порошенка про зняття депутатської недоторканності

Конституційний суд визнав конституційним президентський законопроект № 7203 про скасування недоторканості нардепів з відстрочкою до 2020 року. Відповідне рішення було ухвалене 19 червня. Про це повідомляє прес-служба суду.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203)", - йдеться у висновку.

Серед іншого, законопроект пропонує виключити зі статті 80 Конституції України частини 1 і 3, які передбачають недоторканність народних депутатів і неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди парламенту.

Передбачено, що закон набере чинності 1 січні 2020 року, у разі його ухвалення парламентом.

Нагадаємо, раніше КСУ схвалив депутатський законопроект № 6773, яким пропонується внести зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Як повідомляося, рік тому під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України президент Петро Порошенко повідомив, що підготував проект змін до Конституції щодо скасування депутатської недоторканності і сподівається на його ухвалення народними депутатами у найближчому майбутньому. "Відповідний мій проект змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів — раз і назавжди урівняти себе у правах з громадянами України. Так само як ми зняли недоторканність з суддів", — наголосив Порошенко.