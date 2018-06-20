Ліберія передала Сербії ноту про відкликання визнання незалежності Косова

Ліберія передала Сербії ноту про відкликання визнання незалежності Косово, поки триває діалог Пріштіни з Белградом. Про це пише портал B92, передає "ЄП".

У ноті йдеться про те, що Ліберія визнала косовську незалежність "на підставі знань, що Белград не готовий вести переговори про рішення щодо південної провінції Косово".

"Нині триває діалог Белграда і Пріштіни під егідою ЄС. У відповідності з цим Ліберія відміняє своє визнання Косово. Це рішення залишається в силі до завершення переговорів під егідою ЄС", - йдеться в документі.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич сказав, що рішення Ліберії є дуже важливим, тому що показує, що процес і діалог досі тривають.

Раніше визнання Косова скасували Суринам, Сан-Томе і Принсіпі, Гвінея-Бісау. Белград закликав зробити те саме також Бурунді. Незалежність Косова загалом визнали понад 100 країн.

Нагадаємо, Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок. Сербія не визнає незалежності Косова, проголошеної в 2008 році. Президент Сербії Александар Вучич наполягає: будь-яка майбутня угода з Косовом повинна бути результатом компромісу, ймовірно, референдуму.