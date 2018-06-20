Литва повинна бути готова до нападу з боку РФ, - Грібаускайте

Президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що її країна повинна бути готова до нападу з боку Росії.

З такою думкою вона виступила в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel, повідомляє УНН.

“Загроза буде значною, якщо ми не будемо готові до оборони”, — сказала вона, відповідаючи на питання репортера про те, наскільки, на її думку, серйозна небезпека нападу з боку Росії.

“Якщо ми покажемо, що можемо і хочемо захищатися, то ніхто на нас не нападе. Ми повинні бути готові — ментально, політично, технологічно, серцем і душею”, — вважає Грібаускайте. Вона висловила думку, що російські сили біля кордонів з країнами Балтії та Польщі “в 10 разів перевершують сили НАТО”.