Маск заявив про промисловий шпіонаж у Tesla

Засновник компанія Tesla Ілон Маск підняв тривогу в зв'язку з "розвідником", які опинилися серед його співробітників.

Маск стверджує, що зловмисник, змінивши захисні коди внутрішніх систем, передавав дані зовнішнім замовникам, передає Reuters.

Маск розіслав співробітникам компанії лист, справжність якого підтвердили кілька працівників Tesla. У посланні Маск стверджує, що неназваний співробітник пішов на такий крок через те, що не отримав підвищення на роботі. "Шпигун" вже зізнався в саботажі.

Маск не виключив, що у витоку даних могли бути зацікавлені "брокери з Уолл-Стріт", "нафтогазові компанії" і конкуренти з великих автоконцернів. За його словами, якщо деякі традиційні виробники автомобілів занижували дані про шкідливі викиди, значить вони, можливо, "готові обманювати і іншими способами".