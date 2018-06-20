Мати українського політв’язня Примова оголосила голодування

Мати кримського політв’язня, фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примова Раіме Примова оголосила голодування. Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

Мати політв’язня повідомила, що написала заяву в Управління ФСБ Росії по Криму з вимогою обміняти її сина.

У ФСБ відповіли, що на її звернення нададуть відповідь протягом місяця.

За інформацією "Кримської соладірності", Раіме Примова - інвалід 2-ї групи. Вона має лише одну нирку, також в неї діагностували захворювання печінки. "Я хочу врятувати свого сина, хочу, аби його також включили у списки на обмін. Більше не можу чекати", - сказала Примова.

У січні 2015 року Нурі Примова заарештували і звинуватили в організації діяльності "Хізб-ут Тахрір" - групи, яку РФ визнала терористичною організацією. У вересні 2016 року в включеному Криму Примова засудили до 5 років колонії.