На Донбасі бойовики за день тричі порушували режим припинення вогню, - ООС

Зранку і до 18 години бойовики тричі порушували режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це у середу, 20 червня, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Противник, з 7 ранку до 18 вечора, три рази порушував режим припинення вогню.

В районі Новотошківського, що на Луганському напрямку, ворог провокував наші підрозділи вогнем з мінометів калібру 82-мм", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Маріупольському та Донецькому напрямках, в районах Пісків та Лебединського бойовики вели зі стрілецької зброї і гранатометів.

У штабі зазначили, що Об’єднані сили надійно утримували свої позиції, зберігаючи займані рубежі незмінними.

"У ході бойових дій поточної доби втрат серед українських захисників немає. Втрати противника уточнюються", - інформує прес-служба.