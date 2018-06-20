Німеччина зменшила експорт озброєнь

Німеччина зменшила число дозволів на експорт озброєння. Як випливає з спеціальної доповіді уряду, якe офіційно буде представлено в середу, 20 червня, у 2017 році було видано дозволів на поставки озброєння в інші країни на суму в 6,24 млрд євро. Це майже на 9 відсотків менше, ніж рік тому. Найбільше озброєнь за всю історію країни ФРН експортувала в 2015 році. Показники 2017 року займають третю позицію в динаміці поставок озброєнь за роками.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

39,2 відсотка поставок припадають на європейські країни і держави НАТО, а також Австралії, Нової Зеландії та Японії. У 2016 році їх частка становила 46,4 відсотка.

Інша тенденція спостерігається в області поставок зброї і військової техніки в треті країни. Тут в 2017 році відбулося збільшення експорту з 3,67 млрд євро до 3,79 млрд. Це пояснюється укладенням великих угод з окремими країнами, зокрема, з постачання фрегата Алжиру і підводного човна Єгипту.

Алжир і Єгипет є найбільшими імпортерами продукції німецької оборонної промисловості. У Алжир у 2017 році було дозволено поставити озброєнь на суму в 1,36 млрд євро, в Єгипет - на 708 млн. За ними за обсягом німецького військового імпорту слідують Литва, Японія, Австралія і Саудівська Аравія.

Поставки озброєнь до Саудівської Аравії були в Німеччині неодноразовим об'єктом критики з боку опозиції. Приводом для неї була як війна, яка ведеться коаліцією під керівництвом Ер-Ріяда в Ємені, так і ситуація з правами людини в самій Саудівській Аравії. В урядовій доповіді говориться, однак, що Берлін проводить "обмежувальну і відповідальну політику в галузі експорту озброєнь".