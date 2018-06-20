Оборонні відомства України та Польщі підписали план співпраці

Україна і Польща підписали план двостороннього співробітництва між оборонним відомствами. Про це у середу, 20 червня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У Києві заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції генерал-лейтенант Анатолій Петренко провів зустріч з Державним підсекретарем Міністерства національної оборони Республіки Польща Томашем Шатковським.

"Цей візит придасть нової динаміки нашому стратегічному діалогу і дозволить напрацювати нові плани щодо нашої подальшої співпраці. Хотілося б відзначити величезну роль Польщі у підтримці України в сучасних умовах, що є серйозним сигналом для нашого стратегічного партнерства", — зазначив Петренко.

Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва в оборонній сфері, питання глобальної та регіональної безпеки, стан та перспективи військово-технічного співробітництва, результати зустрічі глав оборонних відомств України та Республіка Польща в рамках проведення засідання ПАР НАТО на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО та держав-контрибуторів тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан, яке проходило у Брюсселі 7-8 червня.

Петренко зазначив, що у Верховній Раді розглядається проект закону "Про національну безпеку України", який практично встановлює в нормативному полі всі прогресивні та трансформаційні процеси України, визначені у Стратегічному оборонному бюлетені.

Польська сторона запевнила в продовженні підтримки всіх євроатлантичних прагнень України, а також її зусиль щодо захисту незалежності та територіальної цілісності.

"Україна — це наш стратегічний партнер", — наголосив Шатковський.