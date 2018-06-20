Оголошено програму VIII міжнародного форуму KYIV MEDIA WEEK

Цього року медіафорум KYIV MEDIA WEEK проводитиметься у новому форматі, що дозволяє розширити тематику заходів та надати учасникам максимальний доступ до всіх активностей форуму. Щоб гості KMW змогли відвідати якомога більше заходів та самостійно сформувати для себе ідеальну програму семінарів, презентацій, дискусій, пітчингів, воркшопів та круглих столів, традиційні конференції Format Show, «Кінобізнес», Pay TV in Ukraine та ін. переформатовано у ряд профільних тематичних івентів. Реєстрацію на конференції замінено єдиним бейджем учасника на кожен з днів. Купуючи бейдж, учасники отримують необмежений доступ до всіх заходів дня та Міжнародного ринку контенту, що відбудеться в межах форуму 17-18 вересня.

Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому на офіційному сайті заходу.

Програма KMW 2018 максимально охоплює всі сфери сучасного медіабізнесу: кіно, формати телешоу, серіали та анімацію, digital-технології, дитячий контент, радіо, пресу, телеком, законодавство, унікальні можливості української медіаіндустрії та багато іншого – кожен з днів форуму наповнений івентами різних напрямків. Вам залишається лише обрати необхідну тематику та спланувати персональний графік, керуючись професійними потребами та особистими вподобаннями. Додатково до бізнес-івентів, що дають прикладну професійну інформацію, гостей чекатимуть inspiration talk від провідних спеціалістів у сфері медіа, спеціальні презентації та коктейлі від партнерів форуму. Звичайно, восьмий KMW не обійдеться без традиційної вечірки – ідеального місця для нових знайомств та закріплення професійних зв'язків.

На KYIV MEDIA WEEK 2018 очікується ще більше зарубіжних гостей та спікерів, офіційних делегацій Кореї, Китаю, Молдови, США та інших країн світу, а також спеціальних заходів від партнерів форуму – провідних українських та міжнародних компаній.

Так британська медіаконсалтингова компанія K7 Media, що четвертий рік поспіль виступає Інтелектуальним партнером KYIV MEDIA WEEK, готує для учасників форуму дві ексклюзивні секції. Одна з них – «Тренди FAANGS», під час якої аудиторію KMW познайомлять з останніми нововведеннями у сфері виробництва та дистрибуції контенту від Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google и Snapchat – інформація, без якої не обійтися у будь-якій із галузей сучасного медіабізнесу. Нагадаємо, K7 Media – міжнародна медіаконсалтингова компанія, що надає інформацію та аналітичні дані про тенденції світового контенту для найбільших світових медіабрендів.

Ще один партнер KMW – міжнародна кіношкола Vancouver Film School – привезе на форум ексклюзивних гостей – Марію та Андре Жакметтон (Maria and Andre Jacquemetton), шоуранерів серіалу «Божевільні» (Mad Men). Досвідчені спікери розкажуть про створення серіалів, шоуранінг на американських каналах, а також розкриють секрети свого гучного проекту.

Ще один зірковий гість медіафоруму – Андерс Танген, виконавчий директор компанії Viafilm (Los Angeles / Oslo), який готує case study-презентацію «За рамками скандинавського нуару. Серіал One Night». Більше 20 років Андерс виробляє серіали, художні та документальні фільми, серед яких «Ліллехаммер» (Lilyhammer), «Даг» (Dag), «Мешканці півночі» (Vikingane) та інші. Особливість проекту One Night, виконавчим продюсером якого був Танген, – у створенні двох мовних версій серіалу (норвезькою та англійською) за допомогою заміни одного ключового актора. Спікер розповість про продюсерські рішення проекту та новий вектор розвитку скандинавського контенту, що приходить на заміну скандинавському нуару.

У партнерстві з міжнародним дистрибутором Small World IFT (США) та найбільшим міжнародним ринком аудіовізуального контенту MIPCOM (Франція) в рамках форуму буде проведено фінал міжнародного конкурсу ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS. Переможець конкурсу отримає унікальні можливості для професійного розвитку на міжнародному рівні, а його формат – путівку у світ та шанс підкорити глядачів усіх континентів. Цого року SMALL WORLD. BIG IDEAS проводитиметься вчетверте, але вперше – на KYIV MEDIA WEEK.

Родзинкою традиційної лінійки івентів про серіальне виробництво, що організована KMW у партнерстві з телеканалом «Україна», цього року стане виступ Карні Зів, керівниці напрямку виробництва драми та комедії в компанії Keshet Broadcasting (Ізраїль). Одна з найуспішніших та затребуваних жінок телевізійної індустрії, що працювала над проектами Homeland, The Brave, Fauda, Dig та ін., приїде із доповіддю «Серіальне виробництво: від локального до глобального. Історія Keshet». Компанія Keshet – один з лідерів виробництва серіальних форматів у Європі, а нещодавно Keshet International стала сопродюсером нового серіалу HBO про конфлікт у Газі (Карні Зів призначена виконавчим продюсером проекту).

За підтримки Держкіно України в рамках KMW традиційно відбудеться лінійка заходів, присвячених кінобізнесу. Наприклад, очікується виступ Лоуренса Девіда Фолдеса (Lawrence David Foldes) – члена Академії кінематографічних мистецтв та наук США і члена виконавчого комітету премії «Студентський Оскар» (Student Academy Award). Спікер розкаже, як саме жюри Академії оцінює «оскарівські» фільми та за якими критеріями обирає фільм в категорії «Найкращий фільм на іноземній мові», а також виступить із доповіддю про роботу виконавчого комітету «Студентського Оскару», що презентуватиме можливості премії для молодих кінематографістів.

Тема документального кіно, що була широко представлена на минулорічному KYIV MEDIA WEEK, цього року отримає розвиток завдяки круглому столу «Більше документалістики на ТБ! Так, це працює», партнером якого стала міжнародна платформа Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc). Документалісти з різних країн обговорюватимуть із представниками європейських та українських телеканалів питання популяризації документального кіно у масового глядача, а також розглядатимуть усі можливості та перспективи виробництва документального контенту. Як і минулого року, в рамках партнерства з платформою на KMW відбудуться пітчинги документальних проектів.

У партнерстві з давніми друзями медіафоруму – ініціативою «Чисте небо» – KMW проведе конференцію для правовласників «Боротьба з піратством в Україні: Що зроблено – Що робити. 2018». Як і минулого року, до заходу залучатимуть правовласників аудіо-візуального контенту, а також юристів українських та міжнародних компаній з метою конструктивного діалогу для спільного прийняття рішень про майбутні дії з захисту авторських та суміжних прав.

У четвертий день KMW відбудеться конференція «Телебачення як Бізнес», організована традиційним партнером медіафоруму Індустріальним Телевізійним Комітетом (ITK). Дев'ятий рік поспіль учасники конференції – українські медіатопи та професіонали телевізійної сфери – говоритимуть про актуальний контент, фінанси, менеджмент та найновіші технології.

KYIV MEDIA WEEK 2018 відбудеться 17-21 вересня 2018 року в Hyatt Regency Kyiv (Київ, Україна).

Ознайомитися з програмою форуму можна на офіційному сайті KMW, а слідкувати за свіжими новинами – на сторінці форуму в Facebook. До 31 липня діє спеціальна ціна на реєстрацію.

Нагадаємо, KYIV MEDIA WEEK – найбільший медіафорум Центральної та Східної Європи, головна медійна подія в Україні.

KYIV MEDIA WEEK проводиться щорічно в Києві з 2011 року і є платформою для продуктивного спілкування ключових гравців медіабізнесу країн нашого регіону з колегами та партнерами з усього світу. Щороку KMW збирає понад 1000 учасників з 35 країн світу. KMW є бізнес-майданчиком для професіоналів медіа, а також джерелом натхнення для широкої аудиторії, яка цікавиться однією з найбільш креативних та динамічних індустрій.