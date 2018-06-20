Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Організатор історичного саміту США-КНДР Хагін подав у відставку

20 червня, 2018 - 16:35
Фото Reuters

Заступник глави апарату Білого дому Джо Хагін, який організовував зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Сінгапурі, оголосив про те, що йде у відставку.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву представників Білого дому.

"Джо Хагін був важливим надбанням моєї адміністрації. Він спланував і здійснив найтривалішу і одну з найважливіших поїздок, яку коли-небудь здійснював президент США. І він упорався чудово. Ми будемо сумувати за ним у Білому домі і ще більше під час поїздок", - заявив Трамп.

Хагін залишит свій пост 6 липня. Після цього він планує повернутися до роботи в приватному секторі.

Як відомо, 62-річний Джо Хагін очолював команду, яка займалася підготовкою історичної зустрічі американського президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Йому також була відведена роль у адміністраціях колишніх президентів США Рональда Рейгана, Джорджа Буша старшого і Джорджа Буша молодшого. Він був одним із найдосвідченіших радників Дональда Трампа у Білому домі.

 

Джерело: День

Більше новин

У Барселоні місцеві активісти протестують проти масового туризму
У ЄС домовилися брати відбитки пальців у дітей мігрантів з 6 років
Гопко: Останні кадрові призначення Порошенка - зрада цінностей Майдану
США оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини
У Лондоні на станції метро стався вибух, постраждали п'ятеро людей
"Реал" узгодив перехід голкіпера луганської "Зорі" Луніна за € 8,5 млн

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 