Організатор історичного саміту США-КНДР Хагін подав у відставку

Заступник глави апарату Білого дому Джо Хагін, який організовував зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина в Сінгапурі, оголосив про те, що йде у відставку.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву представників Білого дому.

"Джо Хагін був важливим надбанням моєї адміністрації. Він спланував і здійснив найтривалішу і одну з найважливіших поїздок, яку коли-небудь здійснював президент США. І він упорався чудово. Ми будемо сумувати за ним у Білому домі і ще більше під час поїздок", - заявив Трамп.

Хагін залишит свій пост 6 липня. Після цього він планує повернутися до роботи в приватному секторі.

Як відомо, 62-річний Джо Хагін очолював команду, яка займалася підготовкою історичної зустрічі американського президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Йому також була відведена роль у адміністраціях колишніх президентів США Рональда Рейгана, Джорджа Буша старшого і Джорджа Буша молодшого. Він був одним із найдосвідченіших радників Дональда Трампа у Білому домі.