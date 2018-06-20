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Парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про зміну назви країни

20 червня, 2018 - 17:52
Фото Reuters

Парламент Македонії ратифікував угоду з Грецією про перейменування колишньої югославської республіки. Про це повідомляє македонське агентство МИА, передає "ЄП".

За рішення проголосували 69 депутатів 120-містному парламенті. Головна опозиційна партія VMRO DPMNE бойкотувала засідання.

Прем'єр-міністр Зоран Заєв після голосування заявив депутатам, що Скоп'є та Афіни досягли "гідної та прийнятної" угоди для обох країн, яка збереже македонську ідентичність та мову.

"Ми маємо угоду з чітким визначенням нашої македонської ідентичності, нашої македонської мови. Ми нікому нічого не віддавали, і ніхто нічого не забирав, коли ми домовилися про географічну назву. Це сміливий крок в інтересах мирного майбутнього для громадян та наших дітей", - сказав Заєв.

Після ратифікації парламентом угода передається на підпис президенту Георге Іванову, який має сім днів на підписання. Минулого тижня він заявив, що не підпише документ.

Якщо Іванов застосує своє право вето, то угода повертається до парламентської процедури. Для подолання вето за неї має проголосувати абсолютна більшість - 61 депутат. Угода у цьому випадку знову надсилається президенту, який відповідно до Конституції зобов'язаний її підписати.

Македонія прагне якнайшвидше ратифікувати угоду, щоб вже на засіданні Ради ЄС 25-26 червня отримати довгоочікувану згоду на початок переговорів про вступ до ЄС.

Слід зазначити, що у Македонії восени ще відбудеться референдум щодо нової назви.

Нагадаємо, Греція і Македонія 17 червня підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Угода відкриває шлях вступу до НАТО та ЄС для колишньої югославської республіки і покладе край 27-річній суперечці між двома країнами.

 

Джерело: Європейська правда

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