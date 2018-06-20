Порошенко підписав зміни до закону про військову службу

Президент Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби".

Про це повідомляє прес-служба глави держави на офіційному сайті.

"Реалізація вимог зазначеного закону надасть можливість підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цим документом вносяться зміни у закони України: “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”; “Про військовий обов’язок і військову службу”; “Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”.

Прийняті зміни дозволяють підвищити вік прийому громадян до вищих військових навчальних закладів з 23 до 30 років, що дозволить учасникам АТО та операції Об’єднаних сил вступати на навчання та продовжувати військову службу як офіцери або сержанти; підвищити до 60 років граничний вік перебування в запасі військовозобов’язаних-жінок, як це вже визначено для чоловіків, що забезпечить гендерну рівність та збільшить мобілізаційний ресурс. Також зміни дозволяють продовжити в особливий період військову службу за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, що сприятиме збільшенню кількості громадян, які бажають проходити військову службу за короткотривалим контрактом; звільнитись чи укласти новий контракт військовослужбовцям, дія контрактів яких примусово продовжена після закінчення його строку в особливий період, та військовослужбовцям, які уклали контракт до закінчення особливого періоду й оголошення демобілізації.