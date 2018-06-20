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Порошенко призначив послів України у Вірменії та Перу

20 червня, 2018 - 11:53
Фото: president.gov.ua

Президент Петро Порошенко призначив послів України у Вірменії та Перу.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті Адміністрації Президента.

Зокрема, Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Вірменія призначено Петра Литвина, а Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Перу - Ігоря Тумасова.

Крім того, Президент звільнив Євгенія Цимбалюка з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Кенія, а також з посад посла України у Союзі Коморських Островів, Республіці Руанда, Республіці Танзанія, постійного представника України при Програмі Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та при Програмі ООН з населених пунктів (Хабітат) за сумісництвом.

 

Джерело: День

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