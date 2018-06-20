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"Реал" узгодив перехід голкіпера луганської "Зорі" Луніна за € 8,5 млн

20 червня, 2018 - 10:35
Фото: zarya-lugansk.com

Мадридський футбольний клуб "Реал" узгодив перехід голкіпера луганської "Зорі" Андрія Луніна за 8,5 млн євро.

Про це повідомляє Sport Arena із посиланням на Marca.  

"Реал" довго стежив за прогресом 19-річного українського голкіпера Андрія Луніна і в підсумку виграв боротьбу за футболіста у "Ліверпуля", "Роми" і "Реал Сосьєдада". Сума трансфера складе 8,5 мільйона євро плюс бонуси.

Трансфер Луніна не вплине на переговори мадридського клубу з "Ромою" щодо Аліссона Бекера, оскільки український голкіпер розглядається як гравця на середньострокову перспективу, а Кейлору Навасу конкурент потрібний вже зараз.

Нагадаємо, Андрій Лунін починав кар'єру в "Дніпрі", а минулого літа перебрався до "Зорі", за яку провів 36 матчів (10 – "на нуль") в минулому сезоні.

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