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РФ резервує за собою можливість знищити українське торговельне судноплавство, - представник президента в Криму

20 червня, 2018 - 19:21
Фото Артема СЛІПАЧУКА / «День»

На Чорному морі росіяни нарощують військові сили та вже публічно визнають факт охорони об’єктів «Чорноморнафтогазу». Про це «Дню» розповів представник президента України в Криму Борис Бабін.

«Раніше окупанти ухилялися від того, що на захоплених вишках є військові. Але це не захист об’єктів, а спосіб подальшого тиску на Україну з метою посилення контролю за судноплавством на Чорному морі за допомогою ракетних катерів, які можуть здійснювати вогневий контроль аж до узбережжя Одеської області. Тобто Росія резервує за собою можливість знищити українське торговельне судноплавство, а це — загальна загроза експорту й усій економіці країни», - зазначив посадовець.

Він також наголосив, що якщо проблема тимчасово окупованого Криму не б’є по кишені кожного, то в разі блокування судноплавства громадяни одразу відчують це на курсі гривні, пенсіях, зарплатах.

Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали керченське риболовецьке судно «Норд», що йшло під прапором РФ у азовському морі. Цей інцидент набув широкого резонансу, а Державна прикордонна служба застерегла українських рибалок від можливих провокацій з боку російських прикордонників окупованого Криму.

Невдовзі в Криму затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки — м. Очаків) з п’ятьма членами екіпажу. «День» неодноразово писав про долю цих рибалок, які, на жаль, досі залишаються заручниками окупаційної влади на півострові.

Після цих випадків у ЗМІ почали говорити про новий етап конфлікту між Україною та РФ — морський.

Більше читайте на сайті «Дня» в статті «Про агресію Кремля на морі».

Джерело: День

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