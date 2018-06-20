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Смолій: Україна без зовнішнього фінансування зможе впоратися із погашенням держборгу

20 червня, 2018 - 21:08
Фото: прес-служба НБУ

Обсяг міжнародних резервів України є достатнім, щоб пройти через період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року без зовнішнього фінансування. Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій, повідомляє прес-служба регулятора.

При цьому він відзначив, що подальші перспективи економічного зростання безпосередньо залежатимуть від проведення структурних реформ.

Смолій наголосив, що здійснення цих реформ важливе не лише для збереження макрофінансової стабільності, а й для забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні.

"Подальша співпраця з МВФ є запорукою довіри інвесторів та впливає на вартість боргового капіталу для України”, – пояснив Смолій.

Раніше у червні глава НБУ Смолій заявив, що приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету

Джерело: День

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