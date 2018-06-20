Сьогодні біженцями стали понад 68 мільйонів осіб, - генсек ООН

Ефективність міжнародного режиму захисту біженців, вимушених залишити свої домівки внаслідок воєн, конфліктів і криз, полягає в єдності усіх країн, а також співчутті до людей. Про це заявив у середу у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня біженців генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє "Укрінформ".

"Варто відновити ефективність міжнародного режиму захисту біженців. У сучасному світі жодна країна, що надає притулок людям, які втікають від війни і переслідувань, не повинна діяти самостійно, без підтримки. Якщо ми не виступимо єдиним фронтом, ми приречені на провал", - сказав Антоніу Гутерреш.

Він нагадав, що цього року на схвалення Генеральної Асамблеї ООН буде представлено Глобальний договір про біженців.

"Поки існують війни і переслідування, будуть і біженці. Сьогодні, у Всесвітній день біженців, я прошу вас пам'ятати про них. Їхня історія - це історія витривалості і мужності. Ми повинні проявити солідарність та співчуття - і діяти", - підкреслив глава ООН.

За його словами, сьогодні внаслідок конфліктів або переслідувань біженцями або внутрішньо переміщеними особами в усьому світі є понад 68 млн осіб.

"Це приблизно населення однієї з країн, що входять до двадцятки найбільших країн світу. Минулого року кількість внутрішніх переселенців збільшувалася кожні дві секунди", - заявив Генеральний секретар ООН.

Як повідомлялося раніше, у Євросоюзі домовилися знизити віковий ценз для взяття відбитків пальців у дітей нерегулярних мігрантів.