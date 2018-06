США оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини

Посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.

Про це повідомляє Reuters.

“Ми виходимо із Ради ООН з прав людини, оскільки жодна з країн не має сміливості приєднатися до нашої боротьби за реформування лицемірного і упередженого органу”, — зазначила Хейлі.

Вона додала, що: “Наші зобов’язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної та упередженої організації, яка знущається з прав людини... Цей крок не є відходом США від наших зобов’язань щодо прав людини”.

Сполучені Штати довгий час погрожували виходом з організації, якщо її не буде реформовано. США звинувачують орган у тому, що він є антиізраїльським. Нещодавно активісти і дипломати заявили, що переговори зі Сполученими Штатами про реформування Ради не відповідають вимогам Вашингтона, та припустили, що адміністрація Трампа вийде з Ради.

Голова ООН з прав людини вважає рішення США вийти з Ради ООН з прав людини невдалим, враховуючи стан прав людини у сучасних реаліях, написали на офіційній сторінці ООН у Twitter.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights