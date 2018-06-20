Трамп підтримав два законопроекти республіканців щодо іммігрантів

Президент США Дональд Трамп підтримав у вівторок відразу два імміграційних законопроекти, які були внесені раніше до Палати представників американського Конгресу.

Про це йдеться в поширеній заяві заступника прес-секретаря Білого дому Раджа Шаха, передає Reuters.

Він пояснив, що президент-республіканець провів консультації зі своїми однопартійцями з нижньої палати законодавчого органу країни.

“Він (Трамп) підтримав обидва імміграційних законопроекти Палати представників, які приведуть до спорудження стіни (на американо-мексиканському кордоні), закриття юридичних лазівок, скасування візової лотереї та ланцюгової міграції, вирішення виниклої на кордоні країни кризи і питання розлучення сімей...” , - зазначив Шах.

За його словами, президент заявив, що “на 100%” підтримує республіканців.

Як зазначив після участі в консультаціях з главою Білого дому конгресмен Карлос Курбело, Трамп заявив, що підпише “будь-який законопроект республіканців”, який отримає схвалення Конгресу.

Ініціативи щодо реформи імміграційного законодавства, як відзначають місцеві коментатори, відрізняються один від одного — одна з них “вкрай консервативна”, а друга — “більш помірна” і навіть надає захист іммігрантам, яких називають Dreamers (“Мрійники”), оскільки вони мріють стати повноправними громадянами країни.

Голосування по ним в Палаті представників має пройти в найближчі дні. Демократи різко виступають проти пропозицій правлячої партії.