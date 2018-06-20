У Барселоні місцеві активісти протестують проти масового туризму

У Барселоні відбуваються протести місцевих активістів проти масового туризму.

Про це повідомляє британська газета Еxpress.

Активісти в масках прикували себе до скульптур Антоніо Гауді в парку Гуель, вони тримають плакати проти масового туризму в Барселоні, так як він приносить більше шкоди, ніж користі, пише видання.

Як заявила антитуристична група Arran, демонстрація була тільки початком літньої кампанії проти туристів.

"Наша організація не може прийняти поточну модель туризму в Іспанії, яка також поширена в Валенсії і на Балеарських островах. Вона враховує тільки економічні інтереси країни і при цьому погіршує життя місцевого населення", - цитує видання представників Arran.

Поліція прибула на місце події, активістів заарештували.

Як повідомляє Еxpress, минулого літа ці ж протестувальники залишали графіті "Туристи, їдьте додому!" в популярних у туристів місцях у Барселоні.

Видання зазначає, що масовий туризм створює незручності для жителів міста, негативно впливає він і на сільську місцевість, оскільки мандрівники не дбають про культурну спадщину і смітять. Також туризм негативно впливає на ринок праці: жителям дістаються вакансії в сфері обслуговування, на яких вони зайняті, як дешева робоча сила.