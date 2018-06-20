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У Дольську на Волині вже вдруге проведуть етнофестиваль "Єдина родина"

20 червня, 2018 - 12:52
Фото: volyn24.com

Це перший на Волині фестиваль, який взагалі було проведено  не у місті,  а у селі. Причому селі невеликому, далеко від трас і міст. Організували його переселенці з Криму Валерій Поліщук і Геннадій Чудновець, які  після відомих подій на півострові переїхали на малу батьківщину Валерія (з  Дольська родом його мама), і осіли тут, як виявилося, на роки, якщо не назавжди. Стали фермерами, відновлюють старовинний  дендропарк, повертають – разом  з громадою – життя дольським озерам, яких тут аж п’ять і  вони можуть бути  гарною конкуренцією «перенаселеному» Світязю. А  головне, що здружилася громада,  бо і  групу  організували у соцмережі, яку назвали промовисто: «Дольськ для Дольська».

 Торік організатори етнофестивалю зуміли залучити  потужних спонсорів, серед яких агропідприємства «Перлина Турії», «Ратнівський аграрій», «Волинь-агро», оздоровчий  комплекс «Соминаль», громадська організація «Волинські патріоти» та інші. Була і є підтримка від  місцевої влади: райдержадміністрації, районної ради,  ОТГ Турійської  та Луківської.  Перший етнофестиваль пройшов з таким успіхом, що цього року його збираються провести вже не за один день, а  за два, і  як учасників, так і глядачів очікують у рази більше.  Загалом дольська громада стала значно згуртованішою.  Валерій Поліщук  із захватом розказує, як спільно розчистили берег озера від очерету та кропивки. У селі з’явився проводовий інтернет, нещодавно –  вперше за останні  10 років – відремонтували три кілометри доріг, а  це три сільські вулиці. У Дольську вже є дві зелені садиби, які приймають відпочивальників (бо  природа  тут неймовірна й екологічно чиста зона),  сюди переїхало дві родини, у кожній по троє дітей, і в місцевій  школі  стало більше учнів.  В селі вже нема жодної вільної ділянки під забудову, тобто  село стає перспективним.

«До  Дольська на Волині не відбулося жодного фестивалю такого рівня   у селі, ніхто не міг передбачити, що людям це потрібно, що до нас поїдуть з усіх куточків Волині. А вже маємо і послідовників, ось у Голобах  нещодавно успішно провели  фестиваль  народних звичаїв», – каже Валерій  Поліщук. На свій фестиваль, який відбудеться 7 липня, його організатори вже мають найбільшу  на Волині сцену, яку взяли у Волинській філармонії, звідти ж і професійна озвучка. Відкривати фестиваль має оркестр «Львівські фанфари». З Миколаївської області чекають чеськомовну етногрупу (там є село пересенців із Чехії), збираються приїхати  кримські татари,  які після переселення з Криму поселилися у Генічеську,  та загалом концертна програма етнофестивалю  дуже цікава і  має багато сюрпризів. На другий день фесту запланована  пляжна пінна вечірка на березі  найглибшого волинського озера Сомин.

Домовлено з перевізниками, які за символічну плату возитимуть людей у Дольськ з Ковеля і Луцька, вирішується  таке ж питання і з перевізниками з Володимира-Волинського. Дитяче містечко цього року працюватиме довше, воно обгороджене, з дітьми будуть займатися аніматори, аби батьки  могли спокійно відпочити і собі. Етнофестиваль  «Єдина країна» – це не просто  потужна культурна забава, це ще  й підтвердження  інвестиційної привабливості Дольська й околиць, тому  його організатори з радістю приймуть спонсорів, які  долучаться  до доброї  справи: на користь і собі, і людям.

Наталія  МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День

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