У Дольську на Волині вже вдруге проведуть етнофестиваль "Єдина родина"

Це перший на Волині фестиваль, який взагалі було проведено не у місті, а у селі. Причому селі невеликому, далеко від трас і міст. Організували його переселенці з Криму Валерій Поліщук і Геннадій Чудновець, які після відомих подій на півострові переїхали на малу батьківщину Валерія (з Дольська родом його мама), і осіли тут, як виявилося, на роки, якщо не назавжди. Стали фермерами, відновлюють старовинний дендропарк, повертають – разом з громадою – життя дольським озерам, яких тут аж п’ять і вони можуть бути гарною конкуренцією «перенаселеному» Світязю. А головне, що здружилася громада, бо і групу організували у соцмережі, яку назвали промовисто: «Дольськ для Дольська».

Торік організатори етнофестивалю зуміли залучити потужних спонсорів, серед яких агропідприємства «Перлина Турії», «Ратнівський аграрій», «Волинь-агро», оздоровчий комплекс «Соминаль», громадська організація «Волинські патріоти» та інші. Була і є підтримка від місцевої влади: райдержадміністрації, районної ради, ОТГ Турійської та Луківської. Перший етнофестиваль пройшов з таким успіхом, що цього року його збираються провести вже не за один день, а за два, і як учасників, так і глядачів очікують у рази більше. Загалом дольська громада стала значно згуртованішою. Валерій Поліщук із захватом розказує, як спільно розчистили берег озера від очерету та кропивки. У селі з’явився проводовий інтернет, нещодавно – вперше за останні 10 років – відремонтували три кілометри доріг, а це три сільські вулиці. У Дольську вже є дві зелені садиби, які приймають відпочивальників (бо природа тут неймовірна й екологічно чиста зона), сюди переїхало дві родини, у кожній по троє дітей, і в місцевій школі стало більше учнів. В селі вже нема жодної вільної ділянки під забудову, тобто село стає перспективним.

«До Дольська на Волині не відбулося жодного фестивалю такого рівня у селі, ніхто не міг передбачити, що людям це потрібно, що до нас поїдуть з усіх куточків Волині. А вже маємо і послідовників, ось у Голобах нещодавно успішно провели фестиваль народних звичаїв», – каже Валерій Поліщук. На свій фестиваль, який відбудеться 7 липня, його організатори вже мають найбільшу на Волині сцену, яку взяли у Волинській філармонії, звідти ж і професійна озвучка. Відкривати фестиваль має оркестр «Львівські фанфари». З Миколаївської області чекають чеськомовну етногрупу (там є село пересенців із Чехії), збираються приїхати кримські татари, які після переселення з Криму поселилися у Генічеську, та загалом концертна програма етнофестивалю дуже цікава і має багато сюрпризів. На другий день фесту запланована пляжна пінна вечірка на березі найглибшого волинського озера Сомин.

Домовлено з перевізниками, які за символічну плату возитимуть людей у Дольськ з Ковеля і Луцька, вирішується таке ж питання і з перевізниками з Володимира-Волинського. Дитяче містечко цього року працюватиме довше, воно обгороджене, з дітьми будуть займатися аніматори, аби батьки могли спокійно відпочити і собі. Етнофестиваль «Єдина країна» – це не просто потужна культурна забава, це ще й підтвердження інвестиційної привабливості Дольська й околиць, тому його організатори з радістю приймуть спонсорів, які долучаться до доброї справи: на користь і собі, і людям.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк