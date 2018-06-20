У Мінприроди створили робочу групу з питань працівників Чорнобільської АЕС

При Міністерстві екології та природних ресурсів України створена робоча група щодо вирішення нагальних питань працівників Чорнобільської АЕС.

Таке рішення було прийняте на черговій зустрічі міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака із членами Первинної профспілкової організації ЧАЕС, повідомляє прес-служба відомства.

“За результатами зустрічі було прийнято рішення створити робочу групу в складі працівників Мінприроди та ЧАЕС. Членам групи поставлено завдання в найкоротший термін напрацювати пропозиції щодо вирішення піднятого членами профспілки питання”, - йдеться у повідомленні.

Серед першочергових питань, які цього разу були винесені на обговорення, - підвищення рівня заробітної плати працівникам ЧАЕС, шляхи погашення бюджетного недофінансування, перспектива розвитку соціально-економічного захисту колективу атомної станції.

Крім того, домовилися для пришвидшення процесу прийняття парламентом даних законопроектів активно долучити до цієї роботи народних депутатів - мажоритарників, обраних до парламенту на округах, де сьогодні проживають працівники ЧАЕС.

Також керівнику ДСП «Чорнобильської АСЕ» Ігорю Грамоткіну доручено внести пропозиції щодо можливості поетапного підвищення заробітної плати працівникам Чорнобильської АЕС.

Крім того, члени профспілкового комітету Чорнобильської АЕС висловили стурбованість відсутністю в Державному бюджеті Україні на 2018 рік видатків на відшкодування бюджетним установам пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію.

Семерак нагадав, що наразі у парламенті зареєстровано два законопроекти, прийняття яких дасть можливість врегулювати і надалі унеможливить створення такої ситуації.

Працівники станції висловили підтримку політиці, яку здійснює міністерство щодо повернення інфраструктури зони відчуження у використання та будівництво об’єктів з виробництва відновлювальної енергетики, створення інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом тощо.

На території зони відчуження почала працювати перша станція сонячної енергетики та йде підготовка до початку будівництва наступних.