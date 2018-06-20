У Польщі визначилися з маршрутом підводного трубопроводу Baltic Pipe

Компанія Gaz-System вибрала бажаний маршрут підводного трубопроводу Baltic Pipe довжиною 275 км. Трубопровід виходитиме на берег у Факс-Південь у Данії та в Нєхоже-Поґожеліца в Польщі.

Про це повідомляє Польське Радіо.

Вказаний шлях трубопроводу проаналізовано та порівняно з іншими можливими варіантами маршруту, насамперед під кутом екологічних, технічних та соціально-економічних аспектів.

Відтепер можна буде виконати проектні роботи, які дозволять вибрати оптимальний спосіб прокладання газопроводу дном моря.

Baltic Pipe буде здатний транспортувати до Польщі 10 мільярдів кубометрів природного газу щорічно. Очікується, що будівельні роботи розпочнуться в квітні 2020 року.

Будівництво газопроводу триватиме приблизно два роки. Введення в експлуатацію газопроводу заплановано на жовтень 2022 року.