У ЄС домовилися брати відбитки пальців у дітей мігрантів з 6 років

У Євросоюзі домовилися знизити віковий ценз для взяття відбитків пальців у дітей нерегулярних мігрантів.

Про це йдеться у проекті закону, погодженого Радою ЄС і Європарламентом, щодо внесення змін до системи ЄС EURODAC з реєстрації та ідентифікації нелегальних мігрантів та шукачів притулку, повідомляє Укрінформ.

«Нова система має допомогти органам, відповідальним за міграцію та надання притулку, краще контролювати нерегулярну міграцію до ЄС; виявляти мігрантів, які вже зареєстровані в країні першого прибуття, але подорожують далі; а також спростити реадмісію та їхнє повернення до країн походження», - заявили у Європарламенті.

Як наголошується, нова система також покликана посилити безпеку дітей, адже, за даними Європолу, близько 10 тис. дітей-біженців зникло після прибуття до Європи.

Відтак, за новими правилами відбитки пальців та фото обличчя братимуться у дітей від 6 років (нині ця вимога застосовується від 14 років). Це допоможе виявляти дітей у випадку зникнень та відновлювати родинні зв’язки.

Далі, за процедурою, перед набуттям чинності нові правила мають ще формально затвердити Європарламент і Рада ЄС.