Україна та Ізраїль узгодили готовність до Угоди про вільну торгівлю

19 червня 2018 року в м.Єрусалим відбулося 11-те засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва під співголовуванням Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та Міністра з питань охорони навколишнього середовища, Міністра у справах Єрусалиму та спадщини Держави Ізраїль Зєева Елькіна.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України на офіційному сайті.

“В ході засідання сторони обговорили низку питань спільної зацікавленості, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій, сільського господарства та управління водними ресурсами, енергетики та зв’язку, стандартизації та туризму. За результатами переговорів був підписаний Протокол 11-го засідання Комісії”, — вказано у повідомленні.

Одним із головних підсумків візиту Павла Клімкіна стало узгодження з вищим керівництвом Держави Ізраїль на політичному рівні готовності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, переговори щодо якої тривали майже 6 років.

Глава МЗС також зустрівся з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, в першу чергу майбутній візит Прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну. Було проведено зустрі з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Було обговорено, зокрема питання створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.