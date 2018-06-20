Україно, дозволь мені серед твого безголов'я головою тривожною прорости!..
Іван Драч, український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, критик часів радянської епохи

Україна та Ізраїль узгодили готовність до Угоди про вільну торгівлю

20 червня, 2018 - 09:22
Фото: mfa.gov.ua

19 червня 2018 року в м.Єрусалим відбулося 11-те засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва під співголовуванням Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та Міністра з питань охорони навколишнього середовища, Міністра у справах Єрусалиму та спадщини Держави Ізраїль Зєева Елькіна.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України на офіційному сайті.

“В ході засідання сторони обговорили низку питань спільної зацікавленості, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій, сільського господарства та управління водними ресурсами, енергетики та зв’язку, стандартизації та туризму. За результатами переговорів був підписаний Протокол 11-го засідання Комісії”, — вказано у повідомленні.

Одним із головних підсумків візиту Павла Клімкіна стало узгодження з вищим керівництвом Держави Ізраїль на політичному рівні готовності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, переговори щодо якої тривали майже 6 років.

Глава МЗС також зустрівся з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, в першу чергу майбутній візит Прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну. Було проведено зустрі з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Було обговорено, зокрема питання створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.

Джерело: День

Більше новин

Смолій: Україна без зовнішнього фінансування зможе впоратися із погашенням держборгу
Вашингтон звинуватив Пекін в "економічній агресії"
РФ резервує за собою можливість знищити українське торговельне судноплавство, - представник президента в Криму
В Україні 21 червня запускають експеримент по боротьбі з контрабандою на митниці
ЄС запровадив додаткові мита на імпорт із США обсягом до €2,8 млрд
НКРЕКП підвищила тарифи на зберігання та відбір газу зі сховищ "Укртрансгазу"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 