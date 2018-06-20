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В Угорщині парламент ухвалив закон, який криміналізує допомогу мігрантам

20 червня, 2018 - 20:56
Фото EPA/UPG

Парламент Угорщини у середу, 20 червня, ухвалив урядовий законопроект про криміналізацію допомоги громадянами країни біженцям. Про це пише DW.

Законодавчі зміни ускладнюють отримання мігрантами притулку в Угорщині та роблять кримінальним злочином допомогу зі сторони активістів біженцям, якщо останні не мають законних підстав для отримання такого статусу.

Таку ініціативу підтримали 160 депутатів і лише 18 виступили проти.

Перш за все законопроект направлений на співробітників неурядових організацій. Така допомога з ї боку може каратися в тому числі ув'язненням на термін до року. "Кримінальним злочином" також стане друк листівок з інформацією для шукачів притулку чи, наприклад, допомога юристів або їжа.

Цей законопроект різко розкритикували в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

У країні ініціативу також називають – Стоп Сорос. Йдеться про вихідця з Угорщини мільярдера Джорджа Сороса, чиї фонд (Open Society) та університет діяли в Угорщині, однак через законодавчі проблеми благодійники оголосили про закриття в Будапешті.

Джерело: Deutsche-Welle

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