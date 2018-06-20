Вашингтон звинуватив Пекін в "економічній агресії"

Білий дім звинуватив Китай у веденні політики "економічної агресії", яка загрожує не лише Сполученим Штатам, а й усьому світу. Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Білого дому, передає "Укрінформ".

"Зважаючи на обсяги економіки Китаю і масштаби його політики, яка призводить до ринкових диспропорцій, економічна агресія Китаю нині загрожує не лише економіці США, а й світовій економіці загалом", - йдеться у звіті.

У документі увага сфокусована на двох основних категоріях "економічної агресії" Китаю. Як зазначається, Китай, вочевидь, має на меті заволодіти ключовою технологічною й інтелектуальною власністю США й інших країн, зокрема шляхом крадіжки, кібершпигунства або ж піратства за державної підтримки.

Крім того, переконані у Білому домі, КНР планує захоплювати розвиваючі високотехнологічні індустрії, які будуть сприяти майбутньому економічному зростанню країни й розвитку військової сфери, зокрема, через обмеження прав власності для іноземців, використання дискримінаційних патентів й інших обмежень щодо прав інтелектуальної власності та збереження цінної інформації іноземних компаній на території Китаю.

Як повідомлялося, Китай із 6 липня запроваджує мита на 659 американських товарів на суму близько 34 мільярдів доларів. Це рішення стало реакцією КНР на рішення президента США Дональда Трампа про запровадження мита на поставки товарів із Китаю на суму 50 мільярдів доларів.