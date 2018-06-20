ЄС запровадив додаткові мита на імпорт із США обсягом до €2,8 млрд

Євросоюз застосує з 22 червня додаткові мита на деякі види американського імпорту. Відповідне рішення, у відповідь на застосування Сполученими Штатами підвищених мит на увезення сталі та алюмінію, затвердила у середу, 20 червня, Єврокомісія, повідомляє "Укрінформ".

"Єврокомісія затвердила регламент, який застосовує заходи ЄС у відповідь на тарифи США щодо сталі й алюмінію. Ці заходи стосуватимуться переліку продукції вартістю 2,8 млрд євро та набудуть чинності з 22 червня", - заявили у керівній інституції ЄС.

Йдеться про додаткові мита на американський імпорт до ЄС, включаючи сталь й алюміній, агропромислову та іншу продукцію. Зокрема, до переліку включені апельсиновий сік, сигари, сигарети, тютюн, віскі, футболки, джинси, взуття.

"Ми не хотіли займати таку позицію. Однак одностороннє та необгрунтоване рішення США запровадити тарифи на сталь та алюміній не залишило для ЄС іншого вибору", - заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом.

Нагадаємо, що Сполучені Штати увели мита в обсязі 25% на увезення сталі та 10% на імпорт алюмінію з третіх країн. 14 червня країни ЄС одноголосно підтримали введення штрафних мит на товари з США загальним обсягом в 2,8 мільярда євро у відповідь на митну політику Трампа.