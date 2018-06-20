ЄСПЛ запросив у Кремля інформацію про стан здоров'я політв'язня Сенцова

Європейський суд з прав людини запросив в уряду Російської Федерації детальну інформацію про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомив глава міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чіков у своєму Telegram-каналі.

"Суд почав просити в уряду Росії інформацію про дотримання щодо заявника вимог статей 2, 3 і 5 Конвенції у зв'язку з його голодуванням. По суті це означає, що влада зобов'язана не допустити смерті Сенцова (позитивні зобов'язання права на життя), але і не має права використовувати способи примусового годування (негативні зобов'язання щодо заборони катувань). Суд також просить представити детальну інформацію про поточний стан здоров'я Олега Сенцова разом з медичною документацією до 27 червня", - повідомив Чіков.

Також Суд запропонував Сенцову припинити голодування. Крім того, в ЄСПЛ нагадали, що справі Сенцова ще 8 липня 2014 року надано пріоритет.

Нагадаємо, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про готовність подати прохання про помилування українського політв'язня Олега Сенцова, який незаконно утримується в РФ.

Як повідомлялося, Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила про те, що перешкоджання візиту до Олега Сенцова викликає обґрунтовані побоювання щодо стану його здоров’я.